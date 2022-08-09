Москва, 9 августа, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, в режиме ВКС прошла встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Кировской области Александром Соколовым.

Пресс-служба правительства Кировской области Временно исполняющий обязанности главы Кировской области Александр Соколов

Владимир Путин подчеркнул, что временно исполняющему обязанности главы региона необходимо уделить особое внимание развитию моногородов, переселению граждан из аварийного жилья и вопросам газификации Кировской области. В свою очередь Александр Соколов рассказал президенту РФ о ключевых направлениях своей работы в регионе: основных точках роста экономики, развитию промышленного потенциала Кировской области, ОПК, сельского хозяйства, развитию лесопромышленного комплекса. Также отдельной темой доклада стал потенциал предприятий региона в обеспечении технологического суверенитета страны и ее продовольственной безопасности.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал для ИА REGNUM итоги встречи.

«Следует помнить, что Александр Соколов достаточно непродолжительное время находится в позиции временно исполняющего обязанности главы Кировской области, всего несколько месяцев. Кировская область — регион с довольно сложной тематикой и проблематикой», — подчеркнул социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я отметил бы две темы встречи. Первое — губернатор смог обратить внимание на проекты, связанные с традиционной и стратегической отраслью для региона - с сельским хозяйством. И второе - социально значимый проект - газификация, в котором у Александра Соколова есть прямые успехи и результаты. План по развитию газификации региона носит очень проработанный характер, с очень точными датами и очень короткими сроками. Насколько я понимаю, уже в текущем году большинство проблем, связанных с газификацией, будут решены», — отметил эксперт.