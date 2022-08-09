Москва, , 19:07 — REGNUM Популярный певец Никита Пресняков поделился мнением об устройстве российского шоу-бизнеса. Об этом 9 августа сообщил портал «Телепрограмма».

Никита Пресняков Mark Nakoykher

«В нём нужно быть осторожным. Это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам», — заявил музыкант. Он также добавил, что старается не общаться с представителями российской эстрады, предпочитая дружбу с более порядочными людьми.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию. По словам композитора Раймонда Паулса, певица собирается прилететь в Москву из Латвии в ближайшее время.

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