Бишкек, 9 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Киргизия поднялась на три строчки в глобальном рейтинге скорости фиксированного широкополосного интернета «Speedtest Global Index» и теперь занимает 74-е место среди 181 страны мира.

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По данным аналитиков, средняя скорость скачивания данных и доступа во всемирную сеть в республике составляет 46,65 мегабит в секунду, а средняя скорость закачки файлов в интернет — 43,95 мегабит в секунду.

По этим показателям Киргизия оказалась на одном уровне с такими странами как Бахрейн, Белоруссия и Мексика.

Также следует отметить, что среди стран Туркестанского региона Киргизия является лидером по скорости доступа в глобальную сеть.

Затем следуют Узбекистан, расположившийся на 81-й строчке рейтинга, и Казахстан, занявший на 94-ю позицию. Таджикистану же досталось — 121-е место, а Туркмении — лишь 178-е.

Лидерами рейтинга скорости фиксированного широкополосного интернета по-прежнему остаются Чили, Сингапур и Китай.