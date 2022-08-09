Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Ряд экспертов считает, что у ФБР не было оснований для проведения беспрецедентного рейда в доме экс-президента США Дональда Трампа с целью поиска неких секретных документов из Белого дома, сообщает 9 августа Fox News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«На основании того, что мы теперь знаем, это было совершенно неоправданно, даже одного агента ФБР было бы слишком много, — заявил в интервью телеканалу профессор права из Гарварда Алан Дершовиц. — Весь процесс был неправильным, к тому же Трамп в это время был в отъезде, так что они не могут утверждать, что он собирался что-то уничтожить».

Юрист также напомнил, что когда в прошлом отдельные лица нарушали закон о хранении секретных документов, министерство юстиции предпочитало либо не возбуждать дело, либо выдвигало менее серьезные обвинения.

Ранее главный юрист президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас заявил, что после рейда ФБР Дональда Трампа потенциально могут лишить права вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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