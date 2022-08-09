Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Двухуровневую подземную парковку для 220 машин планируют построить близ Нижегородского кремля. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Андрей Репин Нижегородский кремль

Его хотят возвести на месте аварийного здания бывших казарменных складов.

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В ведомстве отмечают, что после реставрационных работ и благоустройства общественных пространств в центре Нижнего Новгорода в рамках подготовки к празднованию 800-летия города, сократилось количество парковочных мест возле главной достопримечательности столицы Приволжья.

Теперь автомобили запрещается парковать на Ивановском съезде, возле здания Дома Советов, рядом с воссозданной колокольней Спасо-Преображенского собора и у восстановленного манежа.

Также стало известно о том, что на ближайшее время запланирована ликвидация всех стояночных мест непосредственно на территории Нижегородского кремля.

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