София, , 18:58 — REGNUM В Болгарии с 11 августа ужесточаются правила использования медицинских масок в общественных местах. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает БТВ.

Посетители магазина в масках Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечено в заявлении министерства здравоохранения страны, такое нововведение обусловлено резким ростом количества вирусных заболеваний в стране.

Согласно официальной информации, эти защитные средства обязательны для транспорта, магазинов, концертных залов и других заведений.

За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы.

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