София, 9 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Болгарии с 11 августа ужесточаются правила использования медицинских масок в общественных местах. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает БТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители магазина в масках

Как отмечено в заявлении министерства здравоохранения страны, такое нововведение обусловлено резким ростом количества вирусных заболеваний в стране.

Согласно официальной информации, эти защитные средства обязательны для транспорта, магазинов, концертных залов и других заведений.

За нарушение новых правил предусмотрены крупные штрафы.