Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Экс-президента США Дональда Трампа могут лишить права вновь баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году из-за рейда, который ФБР провели в его резиденции во Флориде, сообщает 9 августа Fox News со ссылкой на главного юриста президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марка Элиаса.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В понедельник, 8 августа, агенты ФБР выдали ордер на обыск резиденции Трампа Мар-а-Лаго для поисков документов, которые он якобы забрал из Белого дома в 2021 году.

Элиас указал на 18-й раздел свода законов США, статью 2071, которая гласит: «Тот, кто, имея на хранении любую такую запись, дело, карту, книгу, документ, бумагу или другую вещь, умышленно и незаконно скрывает, искажает, стирает, фальсифицирует или уничтожает ее, должен быть оштрафован согласно этому разделу или заключен в тюрьму на срок не более трех лет, или и то, и другое; и должен лишиться своей должности и быть лишен права занимать любую должность в Соединенных Штатах».

Юрист пояснил, что с учётом данного положения законодательства обыск может помешать Трампу снова баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

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