Саки, Крым, , 18:51 — REGNUM С нарушением требований пожарной безопасности связаны взрывы в Крыму, сообщил 9 августа источник в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью РИА Новости он отметил, что нарушение противопожарного режима — это единственная весомая версия случившегося. По его словам, не обнаружено «признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пострадавших и погибшем при взрывах на аэродроме Новофедоровки в Крыму.

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