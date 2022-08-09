Киев, 9 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Считать нелицеприятные по отношению к Украине публикации западных СМИ знаком близкой отставки Зеленского — ошибочно. Об этом 9 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Все эти события, включая публикацию в Amnesty International и в других СМИ, многие трактуют, как скорый уход Зеленского с политической арены под давлением американцев, но, на мой взгляд, это ошибочно», — заявил эксперт.

По мнению политолога, непонятными остаются цели, ради которых американские политики якобы стремятся устранить Владимира Зеленского.

«Чем их сейчас может не устраивать Зеленский? Он ведёт войну, он обстреливает Донецк, убивает мирных, наносит удары по пленным бойцам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по Запорожской АЭС, чего не стал бы делать ни один адекватный политик. Совершенно очевидно, что Зеленский как глава антироссийской и антирусской Украины устраивает кураторов из США. В таком случае возникает вопрос — а зачем его менять? Незачем», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее международная общественная организация Amnesty International распространила отчёт, в котором признала факт размещения ВСУ своих объектов в школах и детских садах.