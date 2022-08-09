Москва, 9 августа 2022, 18:50 — REGNUM Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сумел стать лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале 9 августа.

Певец SHAMAN
Певец SHAMAN
Кадр из интервью для Станислава Ярушина

По данным сервиса «Яндекс. Wordstat», за последние 30 дней число поисковых запросов по артисту составило 2,8 млн. Таким образом SHAMAN оказался в лидерах среди российских певцов, обогнав Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (1,2 млн запросов), Валю Карнавал (898 тыс. запросов), Клаву Коку (830 тыс. запросов), Егора Крида (802 тыс. запросов), Даню Милохина (277 тыс. запросов), Ольгу Бузову (273 тысячи запросов) и других.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, клип SHAMAN на песню «Я русский» попал в топ-100 лучших клипов мира. Всего за 13 дней с момента публикации ролик сумел набрать почти 7 млн просмотров.

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