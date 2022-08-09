Москва, 9 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сумел стать лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале 9 августа.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

По данным сервиса «Яндекс. Wordstat», за последние 30 дней число поисковых запросов по артисту составило 2,8 млн. Таким образом SHAMAN оказался в лидерах среди российских певцов, обогнав Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (1,2 млн запросов), Валю Карнавал (898 тыс. запросов), Клаву Коку (830 тыс. запросов), Егора Крида (802 тыс. запросов), Даню Милохина (277 тыс. запросов), Ольгу Бузову (273 тысячи запросов) и других.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, клип SHAMAN на песню «Я русский» попал в топ-100 лучших клипов мира. Всего за 13 дней с момента публикации ролик сумел набрать почти 7 млн просмотров.