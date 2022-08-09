Красноярск, , 19:20 — REGNUM На Таймыре продолжает работу IV Молодежный форум коренных малочисленных народов Севера Красноярского края. В этом году форум посвящен вопросам развития туризма. В рамках мероприятия участниками обсуждался этнический туризм и индустрия гостеприимства. Об этом сообщает пресс-служба агентства развития Норильска.

На Таймыре Programmes.putin.kremlin.ru

«В последние годы в мире арктический туризм становится все более популярным. Север — территория самобытная, многоликая, со сложной, в хорошем смысле слова, структурой. Развивать эту непростую отрасль нужно системно. Для координации и поддержки предпринимателей в сфере туризма в 2019 году на нашей территории был создан туристско-рекреационный кластер «Арктический», в который входят уже порядка 70 резидентов против 18 на момент создания», — отметила Анжела Ткаченко, специалист направления «Туризм» агентства развития Норильска.

Агентство развития Норильска осенью запустит цифровую платформу, которая будет объединять предложения туристических операторов. Платформа позволит самостоятельно составлять маршруты, медиапроекты, образовательные тренинги для турсообщества, курсы и мероприятия популяризирующие культуру коренного населения. Одним из подобных событий является этнофестиваль «Большой Аргиш», проводимый более 10 лет в Норильске.

«В этом году фестиваль будет посвящен экспедициям по отдаленным поселкам Таймыра <…> Программа «Большого Аргиша» наполнена уникальным фото и видеоконтентом о жизни в поселках и сохранившихся традициях, лекциями от участников экспедиции и встречами с представителями коренных народов, выступлениями творческих коллективов из поселков, в том числе в коллаборации с местными музыкантами. Фестивальные события пройдут в двух городах — Дудинке и Норильске», — рассказала Эльвира Лачинова, специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов агентства.

«Важно не просто привезти на территорию туриста, но обеспечить ему очень интересное и качественное пребывание на территории. Это общая задача для всех резидентов и оператора туркластера. А вариантов самореализации в туркластере очень много», — подчеркнул Роман Кулян, исполняющий обязанности директора агентства развития Норильска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предложенный правительством кредитный продукт на инвестиционные цели для малого и среднегопредпринимательствадолжен подтолкнуть развитие внутреннего туризма в России.

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