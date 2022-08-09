Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп заключил сделку с брендом Dior, чтобы стать лицом одного из их мужских ароматов. Об этом 9 августа пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

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По словам инсайдера, многолетний контракт с компанией принесёт актёру семизначную сумму. Однако, сколько именно заплатят Деппу, остаётся в секрете.

Ранее Джонни Депп уже сотрудничал с Dior в рамках рекламной кампании парфюма Sauvage. Эта сделка была подписана сторонами ещё в 2015 году.