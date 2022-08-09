Краснодар, , 18:32 — REGNUM Центрфорвард российского футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба хочет перейти в немецкий «Кельн». Об этом 9 августа сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

ФК «Краснодар»

По информации источника, «Кельн» готов подписать Кордобу, если футболист снизит требования по заработной плате.

Напомним, 29-летний нападающий выступает за «Краснодар» с 23 июля 2021 года после перехода из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Действующий контракт колумбийца с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Джон Кордоба сыграл в двух матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться забитыми мячами.