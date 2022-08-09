Москва, , 18:30 — REGNUM На прилегающих территориях к населенному пункту Новофёдоровка в Крыму, рядом с которым произошёл взрыв на военном аэродроме, эвакуировано мирное население. Об этом 9 августа заявил корреспондент телеканала «Россия 1» во время прямого включения с места событий в эфире передачи «60 минут».

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По его словам, в общей сложности было эвакуировано несколько десятков местных жителей.

«Известно о нескольких десятков жителей, которых эвакуировали. По всей видимости это те, кто проживали в непосредственной близости к месту взрыва», — сказал корреспондент.

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