Москва, 9 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Русскому человеку ждать подачек с Запада противно, своё равенство с другими народами мира он привык обеспечивать себе сам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 августа, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщалось ранее, Зеленский призвал западные страны прекратить выдачу виз для всех без исключения граждан России, а тех россиян, которые уже находятся на Западе, выслать обратно.

«Владимир Зеленский уже не знает, к какой бы пакости прибегнуть, чтобы «наказать» граждан России. И не столько даже «наказать», сколько заставить проявить несогласие с действиями своего правительства. Думаю, что, если западные кураторы Зеленского последуют его совету, а их расистских мозгов может на это и хватить, то нынешние 70 процентов поддержки СВО превратятся как минимум в 80.

Зеленский не учитывает менталитет русского человека: украинцев уже приучили жить в ожидании подачек с Запада — русскому человеку ждать таких подачек органически противно. Более того, своё равенство с другими народами мира он привык обеспечивать себе сам. Тем более в тех случаях, когда его намеревается воспитывать кто-то из числа народов с комплексом превосходства.

Кстати говоря, примерно такой же процент граждан России, судя по результатам опроса, проведённого недавно Фондом общественного мнения, никогда не были за границей и ещё 9 процентов не выезжали туда в последние годы. Но запрети им ездить туда, и они поедут, как говорил Аркадий Райкин, «из принципа». И ждать год, как предлагает им в качестве «наказания» Зеленский, они не будут. Большинство людей в России и так понимают, что чем быстрее будет ликвидирован режим Зеленского, тем скорее все вопросы в отношениях с Западом начнут утрясаться, но Зеленский или вторящая ему мадам Каллас из Эстонии своими заявлениями активно расширяют их ряды», — отметил Михаил Демурин.