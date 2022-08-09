Сургут, Югра, 9 августа 2022, 18:26 — REGNUM Из Сургута (ХМАО) в Донецкую и Луганскую Народные Республики направили 9 августа более шестидесяти тонн очередного гуманитарного груза. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Андрей Филатов.
«Четыреста добровольцев три дня комплектовали ценный груз от всех югорчан на центральном складе в Сургуте. Сегодня с утра волонтёры начали загружать четыре автомашины и продолжали работать, пока грузовики не были заполнены», — отметил глава экономической столицы Югры.
Большегрузы доставят продовольствие длительного хранения, средства первой необходимости, одежду, медикаменты, спецодежду для медицинских работников.
Основную часть помощи получат жители Лисичанска, где располагается Гуманитарный добровольческий корпус Югры, а также в Мариуполь и Макеевку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, между правительством Югры и администрацией Макеевки (ДНР) подписано соглашение, в рамках которого Хаты-Мансийский автономный округ оказывает помощь учреждениям и предприятиям города для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни.
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