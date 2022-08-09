Сургут, Югра, 9 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Из Сургута (ХМАО) в Донецкую и Луганскую Народные Республики направили 9 августа более шестидесяти тонн очередного гуманитарного груза. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Андрей Филатов.

Пресс-служба горадминистрации Сургута В Сургуте грузят помощь Донбассу

«Четыреста добровольц­ев три дня комплекто­вали ценный груз от всех югорчан на центральном складе в Сургуте. Сегодня с утра волонтёры начали загружать четыре автомашины и продолж­али работать, пока грузовики не были заполнены», — отметил глава экономической столицы Югры.

Большегрузы доставят продовольствие длительного хранения, средства первой необходимости, одежду, медикамен­ты, спецодежду для медицинских работников.

Основную часть помощи получат жители Ли­сичанска, где располагается Гуманитарный добровол­ьческий корпус Югры, а также в Мариуполь и Макеевку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между правительством Югры и администрацией Макеевки (ДНР) подписано соглашение, в рамках которого Хаты-Мансийский автономный округ оказывает помощь учреждениям и предприятиям города для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни.