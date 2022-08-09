Саки, Крым, 9 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме «Саки» погиб как минимум один человек. Об этом Аксёнов заявил сегодня, 9 августа, находясь в окрестностях военного аэродрома.

Александр Бельтюков На аэродроме

«Сейчас поступает информация, к сожалению, у нас один погибший. Дополнительно будем информировать, если будут факты ещё установлены — будем давать эту информацию полностью», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия взрывов прогремела на военном аэродроме «Саки» в Крыму. По данным Минобороны России, причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов.