Аксёнов: в результате взрывов на аэродроме «Саки» погиб один человек
Саки, Крым, 9 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме «Саки» погиб как минимум один человек. Об этом Аксёнов заявил сегодня, 9 августа, находясь в окрестностях военного аэродрома.
Александр Бельтюков
На аэродроме
«Сейчас поступает информация, к сожалению, у нас один погибший. Дополнительно будем информировать, если будут факты ещё установлены — будем давать эту информацию полностью», — сказал Аксёнов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия взрывов прогремела на военном аэродроме «Саки» в Крыму. По данным Минобороны России, причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов.