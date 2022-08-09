Вашингтон, 9 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Известный рэпер JID (Дестин Чоус Роут) анонсировал премьеру своего нового альбома. Об этом 9 августа сообщил портал Stereogym.

Цитата из интервью для GQ Рэпер JID

Так, релиз пластинки под названием The Forever Story состоится 26 августа 2022 года. Трек-лист проекта держится в секрете, однако ожидается, что в него войдут ранее представленные песни Dance Now и Surround Sound, последняя из которых записана при участии 21 Savage и Baby Tate.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, рэпер The Game показал трек-лист будущей пластинки Drillmatic. Всего на предстоящем альбоме будет 30 песен, а его премьера намечена на 12 августа 2022 года.