Москва, 9 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Взрывы на военном аэропорту неподалеку от населенного пункта Новофёдоровка в Крыму прекратились. Об этом заявил корреспондент телеканала «Россия 1» во время прямого включения с места событий в эфире передачи «60 минут».

(сс) Rachealmarie Взрыв

Присутствующий на месте корреспондент телеканала сообщил студии, что в течении полутора часов, которые он находится вблизи объекта, не произошло ни одного взрыва.

«Разрывов не наблюдается. Мы находимся тут порядка полутора часов, ни одного хлопка за это время мы тут не слышали», — сказал корреспондент.