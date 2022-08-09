Лос-Анджелес, США, , 18:21 — REGNUM Актриса Габриэлла Пиццоло сыграла одного из персонажей в сериале «Милые обманщицы: Первородный грех». Об этом 9 августа сообщает Entertainment News.

Габриэлла Пиццоло в роли Сьюзи Цитата из телесериала «Очень странные дела»

Пиццоло появилась в шоу в образе Анджелы Уотерс, девочки, которая покончила с собой. Актриса также известна по роли Сьюзи в сериале «Очень странные дела».

ИА REGNUM напоминает, что «Милые обманщицы: Первородный грех» — это подростковый мистический телесериал, являющийся перезапуском оригинального шоу «Милые обманщицы».

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