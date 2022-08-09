Казань, 9 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Первая Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта состоится 10 августа. Участие в ней по 39 видам спорта примут 13 тыс. человек. В Казани проведут соревнования по 11 дисциплинам, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Kazaneer Казань-арена

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

«Мероприятие такого уровня появилось из-за того, что на сегодняшний день Россия не может участвовать в международных соревнованиях, — отметил он. — По цифрам эта Спартакиада сравнима с летними Олимпийскими играми. Только была задача не локализовывать все в одном городе. Львиная доля всех событий пройдет в Москве, но Казань стала вторым городом по количеству соревнований. Здесь пройдут турниры по 11 видам спорта».

В Казани атлеты посоревнуются в волейболе, прыжкам в воду, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, хоккею на траве, дзюдо, спортивной борьбе, танцевальному и гребному спорту, спортивной гимнастике и самбо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 7 августа завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ.

Читайте также: В Пензенской области состоится финал Спартакиады учащихся РФ по триатлону