Екатеринбург, 9 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 9 и 10 августа вероятны ветер силой до 26 метров в секунду, сильные дожди и крупный град. Об этом сообщают синоптики.

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В связи с этим сотрудники МЧС призывают население к осторожности. О возникновении происшествий либо необходимости оказания кому-либо помощи можно сообщать по номерам телефонов «101» или «112», информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже несколько дней стоит аномальная для уральского августа жара. Впрочем, уже 12 августа синоптики обещают похолодание.