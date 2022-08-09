Москва, , 18:19 — REGNUM Арест на два месяца продлил Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о фейках про ВС России Басманный районный суд Москвы 9 августа, сообщили в пресс-службе инстанции.

Владимир Кара-Мурза-младший

Отмечается, что суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Арест продлён до 12 октября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кара-Мурза обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Задержан он был в апреле.

Читайте ранее в этом сюжете: Против Владимира Кара-Мурзы* возбудили новое уголовное дело