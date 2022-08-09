Киев, 9 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев своими заявлениями актуализирует табуированные на Украине, но адекватные понятия. Об этом 5 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Борис Чориков. Богдан Хмельницкий приводит Малороссию в подданство России

«Использование заместителем председателя Совета безопасности термина «Малороссия», безусловно, очень позитивный сигнал», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такие заявления актуализируют общерусскую идею, в рамках которой территория Украины — это неотъемлемая часть единого русского пространства, так же, как и Великороссия или Белоруссия.

«У таких людей, как Дмитрий Медведев, есть голос. Вместо десятков и тысяч страниц архивных документов, томов научных текстов, утомительных дискуссий, достаточно разместить один пост в соцсетях — и сразу уже подзабытое, а на Украине еще и табуированное понятие возвращается в дискурс», — заключил Безпалько.

Напомним, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в названии своего поста в соцсетях использовал термин «Малороссия».