Лондон, 9 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» ведет переговоры о расторжении контракта с 27-летним испанским фланговым атакующим защитником Эктором Беллерином. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Арсенал»

По информации источника, агент футболиста уже провел переговоры с руководством «пенсионеров». Беллерин хочет вернуться в «Бетис», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Действующее соглашение Эктора Беллерина с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 27-летнего испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 23 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.