Салехард, , 18:12 — REGNUM Учёными на Ямале реализуется научно-технологический проект «Арктический банк здоровых сортов картофеля». С 2021 года специалистами выводится безвирусный семенной материал. Планируется, что сорт сможет прижиться в суровых арктических условиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Картофель Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ожидается, что сорт, пригодный для северных регионов, удастся вывести к 2024 году, а уже в 2025 начать поставлять семена на российский рынок.

В текущем году в рамках научно-технологического проекта было высажено порядка 300 растений нового сорта. Сто процентов семян дали всходы.

«Этой работой Ямал вносит вклад в независимость российских сельхозтоваропроизводителей от иностранных поставщиков семенного материала», — отметил Максим Максимчик, директор ямальской опытной станции.

По словам руководителя ямальской опытной станции, арктические грунты — естественный испытательный полигон, который позволяет выращивать семенной материал картофеля, устойчивый к вредителям, вирусам и заболеваниям почвы. Помимо этого, новый сорт подойдёт и для регионов средней полосы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов анонсировал ежегодную поездку по городам и поселкам региона, которая стартует 15 августа. Глава проведет встречи с жителями, лично узнает, какие проблемы их волнуют, а также проверит, как идут строительные и дорожные работы. Традиционно маршрут губернатору предлагают сами ямальцы.

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