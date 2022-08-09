Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге активно обсуждают предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о прекращении выдачи жителям России туристических виз в Европу. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как в социальных сетях отнеслись к такой инициативе.

Шенгенская виза

«Какой-то сплошной западный coming out (процесс открытого и добровольного признания — прим. ред.)», — считает Tanja L.

Каллас заявила, что туризм в Европе — «это привилегия, а не право человека». Такое высказывание можно трактовать как «Европа не для всех, а жители России этого недостойны». Неужели толерантная Европа не такая уж и толерантная?

«Значит, вопрос ребром: они белые и пушистые, а мы не вписываемся в их напомаженный интерьер? Ну так может мы и не торопимся в их Европу. Так, любопытство утолить! Прогуляться!», — написала Наталия М.

Некоторые пользователи на такие слова отреагировали спокойно. Многие заявляли: пускай ограничивают доступ к туризму, без российского сырья они не смогут нормально существовать.

«Да перекрыть им все поставки, там же только вода, лес и камни, а то привыкли жить с дешевым российским сырьем!» — предложил Олег И.

«Дрова бы готовила к зиме, а не это вот все… Зимой ей будет не до рассказов», — предостерёг Женя А.

«Пусть закрываются и станут не мостом между Европой и Россией, где можно еще и моржу собрать, а станут такой же окраиной для Европы, как приграничная территория, и люди будут жить в неврозе от соседства со «злодеем». Потом переформатируют их в поле битвы. Ну, если там жители с этим согласны — пусть закроются», — считает Ирина М.

В комментариях также обращались к международной политике. Пользователи обращали внимание, что для Эстонии страна-агрессор только Россия, но, например, не США.

«А когда США проводили интервенции Сирии, оккупировали Ирак — мадам молчала… Когда Израиль проводит военные операции — все молчат. Никто не уходит из Израиля и санкции не накладывает», — обратил внимание Вячеслав С.

В социальных сетях также предугадывают ответные действия на такое решение. Пользователи дали оценку дальнейшего состояния экономики Европы и, в частности, Эстонии, если Евросоюз запретит выдачу туристических виз.

«Цветную нашлепку в паспорт они не просто так ставят, а продают за свою национальную валюту, то есть торгуют фактически воздухом, а в обмен получают приток денег в свою и так не сильно огромную экономику в существенном объёме от их ВВП. Так ещё и могут нарваться на наши ответные санкции, где лишения их прав аренды Сайменского канала это будет вежливым минимумом на этот тупой «визовый» демарш, не говоря уже о полной заморозке любой торговой деятельности», — прогнозирует Михаил Б.

Между тем вслед за премьер-министром Эстонии в её поддержку высказалась премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она также считает, что нужно запретить выдавать жителям России визы для туристических поездок. У многих пользователей это вызвало недопонимание, так как только недавно границы стали открыты.

«Только границы открыли, русские кинулись туда (Люди, вам «Фери» не хватает или рыбы? Что вы там делаете, они же вас ни во что не ставят!!! Самим не противно?», — обращается к согражданам Ольга С.

Отметим, что в комментариях также писали о состоянии современной Эстонии. О ней отзывались как о чистой и красивой стране. В Таллине в допандемийном 2019 году было много туристов, и эстонцы их радушно встречали. Туризм приносил им доход. Комментаторы предлагают жить дружно с большим соседом в лице России.