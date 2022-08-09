Москва, 9 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Любой возможный сбор биометрических данных должен находиться под контролем общества. Об этом 9 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

geralt Биометрия

«Если принять во внимание, что биомертическими данными может считаться только изображение лица человека, которое при современных технологиях позволяет со стопроцентной точностью его идентифицировать, то технически сбор таких данных может производиться любым устройством, оснащенным системой распознавания лиц», — заявил публицист.

Современные тенденции ведут к совершенно бесконтрольному и тотальному сбору подобных данных, отметил Попов.

«И все это будет оправдываться стремлением к увеличению уровня безопасности. Тем не менее, общество должно поставить под контроль такие действия государства и прочих организаций и существенно ограничить их произвол, в том числе на законодательном уровне», — заключил публицист.

Напомним, что министерство цифрового развития РФ предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, пишет издание «Коммерсант».