Салехард, , 17:58 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на территории оптовой базы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Эмблема СКР

По версии следствия, 8 августа 62-летний владелец автопогрузчика, сдававший его в аренду коммерческой организации, приехал на оптовую базу за своим имуществом. Так как владелец машины не обладал навыками и правом управления погрузчиком, он обратился к рабочему с просьбой, чтобы тот помог поместить транспортное средство на эвакуатор. Рабочий тоже не имел прав на управление погрузчиком, но имел навыки управления такими машинами. Он согласился помочь, и, управляя автопогрузчиком, допустил его опрокидывание с кузова эвакуатора на находящегося рядом владельца, который скончался на месте.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске 28 июля погиб водитель грузового автомобиля от поражения разрядом электрического тока.

По информации департамента социальной защиты населения ЯНАО, в регионе отмечен рост производственного травматизма. За первое полугодие 2022 года на Ямале произошло 19 несчастных случаев на производстве с групповым, тяжёлым и смертельным исходом, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года (16 случаев).

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