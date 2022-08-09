Прага, 9 августа 2022, 17:59 — REGNUM Не надо считать, что «однобокая западная пропаганда» на тему Украины может сегодня заставить мир безоговорочно считать Россию неправой. Об этом 9 августа заявил бывший чешский президент Вацлав Клаус, пишет iDnes. cz.

Вацлав Клаус
Вацлав Клаус
David Sedlecký

Он заявил, что Запад пытается сказать, что по украинской проблеме есть только одно «правильное» мнение. И те, кто его придерживаются, считают, «что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки».

Это не имеет ничего общего с реальностью и только ухудшает положение дел, ведь Киев продолжают вооружать, а антироссийские санкции вредят не столько Москве, сколько самим европейцам.

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