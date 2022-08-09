Прага, , 17:59 — REGNUM Не надо считать, что «однобокая западная пропаганда» на тему Украины может сегодня заставить мир безоговорочно считать Россию неправой. Об этом 9 августа заявил бывший чешский президент Вацлав Клаус, пишет iDnes. cz.

Вацлав Клаус David Sedlecký

Он заявил, что Запад пытается сказать, что по украинской проблеме есть только одно «правильное» мнение. И те, кто его придерживаются, считают, «что несогласные с их позицией — либо проплаченные агенты Кремля, либо полные дураки».

Это не имеет ничего общего с реальностью и только ухудшает положение дел, ведь Киев продолжают вооружать, а антироссийские санкции вредят не столько Москве, сколько самим европейцам.

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