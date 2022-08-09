Лондон, 9 августа 2022, 17:57 — REGNUM Британский актёр Пэдди Консидайн рассказал о том, почему отказался от роли в сериале «Игра престолов». Об этом 9 августа пишет IndieWire со ссылкой на The Sunday Times.
По словам Консидайна, когда его агент предлагал ему роль, то сказал, что шоу будет «о драконах». «Я сказал: «Нет, спасибо». Я даже не читал его», — признался актёр.
ИА REGNUM напоминает, что Пэдди Консидайн сыграл Визериса Таргариена в спин-оффе «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Премьера шоу запланирована на 21 августа 2022 года.
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