Лондон, , 17:57 — REGNUM Британский актёр Пэдди Консидайн рассказал о том, почему отказался от роли в сериале «Игра престолов». Об этом 9 августа пишет IndieWire со ссылкой на The Sunday Times.

Сериал «Дом дракона» Кадр из тизера

По словам Консидайна, когда его агент предлагал ему роль, то сказал, что шоу будет «о драконах». «Я сказал: «Нет, спасибо». Я даже не читал его», — признался актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Пэдди Консидайн сыграл Визериса Таргариена в спин-оффе «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Премьера шоу запланирована на 21 августа 2022 года.

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