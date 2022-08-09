Киев, 9 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. «Окно Овертона» начинает работает теперь в российских интересах, и постепенно исторически верная терминология заместит прежнюю. Об этом 9 августа заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Малороссия. Улица в селе. Фото XIX века

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«Когда Дмитрий Медведев использовал исторический термин «Малороссия», он тем самым продолжил событие, которое произошло пять лет назад», — заявил Попов.

18 июля 2017 года глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового федеративного государства под названием Малороссия, в состав которого, по его словам, должна была войти вся тогдашняя Украина, напомнил собеседник агентства.

«В то время администрация президента РФ признала, что не имеет к этому никакого отношения, а сама идея родилась в окружении Захарченко. Таким образом, открытое тогда окно Овертона начало работать. Термин «Украина» теперь уместно употреблять только с приставкой «бывшая». Пришло время возвращаться к историческим названиям», — заключил Попов.

Напомним, что российский политик, заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграмм-канале назвал Украину «Малороссией».