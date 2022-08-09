Токио, , 17:55 — REGNUM Японская студия Bandai Namco Games опубликовала два новых ролика, посвященных ремейку игры Pac-Man World. Информация об этом появилась 9 августа на сайте nintendolife.

Первый ролик показывает отличия оригинальной игры Pac-Man World 1999 года и анонсированной Pac-Man World Re-PAC. По словам разработчика, ремейк получит улучшенную графику, визуальные эффекты и более интуитивный геймплей. Во втором трейлер разработчик показал локации, режимы и фрагменты геймплея проекта.

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Напомним, что Pac-Man — это франшиза игр, основанная Тору Иватани в 1980 году. Релиз Pac-Man World Re-PAC состоится 26 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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