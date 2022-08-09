Оренбург, 9 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки госпитализированы 26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это в семь раз больше предыдущего суточного показателя, сообщает 9 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 62 человека. Состояние четырёх оренбуржцев оценивается как тяжёлое. На кислородной поддержке находятся 17 пациентов.

С начала пандемии в регионе выявили 218 992 заражения. За последние сутки зафиксирован 101 новый случай.