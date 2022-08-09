Москва, 9 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Ведущие цифровые компании, размещающие электронные объявления, уверены, что положения законопроекта о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы могут негативно отразиться на развитом сегменте ИТ-рынка, поскольку деятельность в сфере электронных объявлений сможет осуществляться исключительно единым оператором цифровых рекламных конструкций и объявлений. В этой связи АНО «цифровая экономика» подготовило письмо (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM) в Госдуму РФ с просьбой пересмотреть поправки.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

В нём отмечается, что сокращение деятельности российских ИТ-компаний, реализующих бизнес-модель сервиса электронных объявлений может привести к снижению налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты, потере гражданами рабочих мест и возможностей для дополнительного заработка на платформах, деградации и замедлению развития российской экономики.

«В настоящее время в цифровых компаниях, размещающих электронные объявления, работает более 10 000 человек, а сумма инвестиций в создание технологических платформ составляет более 100 миллиардов рублей», — подчёркивается в письме.

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«В случае монополизации рынков это может негативным образом отразиться на ценообразовании соответствующих услуг, привести к росту издержек рекламодателей и конечных потребителей товаров, работ и услуг», — уверены авторы обращения.

Принятие поправок к законопроекту будет означать, что накажут добросовестные компании, которые всегда соблюдали законодательство, заявил ИА REGNUM гендиректор «Авито» Владимир Правдивый.

«В эту индустрию вложены десятки тысяч человеко-лет интеллекта. Существующие успешные сервисы объявлений — это совокупность сложного продукта, аудитории и работы десятков тысяч опытных человек. Можно попробовать воссоздать похожую модель с нуля, но гарантий такого же успеха никто не даст», — отметил он.

По его мнению, пользователей фактически вытолкнут в серую и опасную зону, которая никак не регулируются — это сторонние мессенджеры, в том числе telegram, whatsapp, иностранные соцсети и другие платформы.

Он также считает, что будет нанесен удар по малому и среднему бизнесу — ведь классифайды стали самыми эффективными и удобными площадками для продвижения предпринимательства в России.

«Таким образом, будет уничтожена индустрия с десятками тысяч рабочих мест, включая значительное количество уникальных специалистов, которые неизбежно начнут искать работу за рубежом», — добавил Правдивый.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

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