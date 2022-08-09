Стокгольм, 9 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Генеральный директор шведской компании Embark Studios Патрик Седерлунд раскрыл причину переноса релиза игры ARC Raiders. Информация об этом появилась 9 августа на сайте medium.

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«Как вы знаете, у Embark есть несколько проектов в разработке. Помимо ARC Raiders, мы также работаем над командным шутером от первого лица под кодовым названием Project Discovery. Мы поделились небольшим тизером с некоторыми ранними кадрами проекта в конце прошлого года», — написал Седерлунд. По его словам, компания решила, что Project Discovery станет дебютной игрой студии на рынке.

Напомним, что игра Arc Raiders была анонсирована в рамках декабрьской церемонии награждения The Game Awards 2021. Но 8 августа 2022 года Embark Studios на своей странице в Twitter объявила, что не выпустит проект в 2022 году.