Ставрополь, , 17:48 — REGNUM Аграрии Ставропольского края оказали помощь своим коллегам из Луганской Народной Республики. В качестве гуманитарного груза в ЛНР отправилась машина с запчастями для сельхозтехники. В оказании поддержки сельхозпроизводителям приняла участие компания «Агромаркет», сообщил 9 августа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Уборка урожая

Он отметил, что уборочная страда в Луганской Народной Республике еще продолжается, при этом в её проведении аграрии сталкиваются с застарелыми проблемами — отсутствием необходимых деталей и комплектующих для сельхозтехники.

«Помочь фермерам Антрацитовского района ЛНР решили аграрии нашего края. Специфика южного АПК ставропольцам хорошо знакома. Поэтому сегодня в Донбасс отправился наш специальный гуманитарный груз — резина для грузовиков, запчасти для комбайнов и других сельхозмашин, строительные материалы для ремонта зернохранилищ», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Напомним, Ставрополье подписало с Антрацитовским районом ЛНР договор о сотрудничестве и оказании помощи в восстановлении разрушенного военными действиями народного хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополье окажет помощь в восстановлении Антрацитовского района ЛНР