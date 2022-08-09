Аграрии Ставрополья помогли в уборке урожая Луганской Народной Республике
Ставрополь, 9 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Аграрии Ставропольского края оказали помощь своим коллегам из Луганской Народной Республики. В качестве гуманитарного груза в ЛНР отправилась машина с запчастями для сельхозтехники. В оказании поддержки сельхозпроизводителям приняла участие компания «Агромаркет», сообщил 9 августа губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Он отметил, что уборочная страда в Луганской Народной Республике еще продолжается, при этом в её проведении аграрии сталкиваются с застарелыми проблемами — отсутствием необходимых деталей и комплектующих для сельхозтехники.
Напомним, Ставрополье подписало с Антрацитовским районом ЛНР договор о сотрудничестве и оказании помощи в восстановлении разрушенного военными действиями народного хозяйства.