Казань, , 18:03 — REGNUM Из международного аэропорта «Бегишево» запускают прямые вылеты в город Тобольск. Первый рейс запланирован на 11 августа, сообщает пресс-служба Нижнекамской воздушной гавани.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Пассажирские авиаперевозки по маршруту «Нижнекамск — Тобольск — Нижнекамск» будут осуществляться еженедельно по четвергам на самолетах Bombardier CRJ-200.

Вылет из аэропорта «Бегишево» намечен в 10:15, из Тобольска — в 9:20. Время в пути составит около двух часов.

Для каждого из городов указано местное время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 30 октября новые рейсы запустят из аэропорта Казани в Иркутск и Новокузнецк.

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