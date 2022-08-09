Кумылженский район, , 18:18 — REGNUM Растрату пшеницы на сумму более 18 млн рублей подтвердил суд в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

На скамье подсудимых оказался директор сельскохозяйственной организации. Он заключил договоры на оказание услуг по приёмке, сушке, хранению и отпуску зерна. При возврате продукции заказчику была обнаружена недостача более 1 300 тонн пшеницы. Как выяснилось, это зерно он отгрузил на свои склады, а затем распорядился по своему усмотрению. Ущерб превысил 18 млн рублей. Кроме того, подсудимый задолжал более 50 тысяч рублей четырём работникам своего предприятия, хотя финансовых трудностей организация не испытывала.

Своей вины в преступлениях мужчина не признал.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и ещё может быть обжалован сторонами.