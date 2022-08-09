9 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Владимир Зеленский может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индонезии в случае присутствия президента России Владимира Путина.

Мирослава Романенко, , 18:08 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии в случае присутствия президента России Владимира Путина. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если на саммите будет присутствовать Владимир Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — сказал он.

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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а на каком основании на саммите «Большой двадцатки» должен находиться Зеленский.

«Советник главы ОП (офиса президента Украины — М. Р.) Михаил Подоляк сообщил, что если Владимир Путин поедет на саммит G20, который состоится в ноябре в Индонезии, то Владимир Зеленский тоже подумает быть там. Миша, дадим бесплатный совет: организуйте корпоратив для мировых лидеров после саммита. И пусть его ведущим будет Зеленский. И со всеми лидерами пообщается, и чаевые соберёт, и угасающее внимание к себе привлечёт. И каждый будет на своём месте. Одни плюсы!» — иронизирует автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«В роли кого? Самой большой попрошайки?» — поинтересовалась одна из участниц обсуждения.

«До ноября ещё много времени, и Зе (Зеленскому — М. Р.) ещё нужно дожить как минимум до этого момента», — пишет Екатерина.

«Как же без него-то?» — смеется Аlbertus R.

«У туалета караулить будет?..» — шутит NikaZ.

«Подумать — не значит быть приглашённым», — отметил Никита К.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

«Зеля (Зеленский — М. Р.) все так и бегает за Путиным…» — добавила Настя.

«Кто его туда пустит, этого Зеленского? Проходимец!» — отреагировал Kirill C.

«Хочет со взрослыми дядями за одним столом посидеть», — прокомментировал Владимир.

«Там уже есть лакей, куда он собрался?» — пошутил Вова.

«А его туда вообще приглашали? Привык бегать по всем корпоративам», — отреагировала Ира.

«А пустят?» — задался вопросом Евгений.

«Клоуна туда не вызывали. Пусть сидит в своём киевском цирке», — не выдержала Елена М.

«Украину уже взяли в G20? Я что-то пропустила?» — поинтересовалась Elena.

«Великим себя возомнил, почувствовал в ряду великих», — отреагировал еще один участник обсуждения.

«Уже даже будучи президентом страны, Зеленский не может никак перестать мыслить как клоун», — подытожил Константин.