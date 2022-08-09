Мирослава Романенко, 9 августа 2022, 18:08 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский может посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии в случае присутствия президента России Владимира Путина. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.
«Если на саммите будет присутствовать Владимир Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — сказал он.
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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а на каком основании на саммите «Большой двадцатки» должен находиться Зеленский.
«Советник главы ОП (офиса президента Украины — М. Р.) Михаил Подоляк сообщил, что если Владимир Путин поедет на саммит G20, который состоится в ноябре в Индонезии, то Владимир Зеленский тоже подумает быть там. Миша, дадим бесплатный совет: организуйте корпоратив для мировых лидеров после саммита. И пусть его ведущим будет Зеленский. И со всеми лидерами пообщается, и чаевые соберёт, и угасающее внимание к себе привлечёт. И каждый будет на своём месте. Одни плюсы!» — иронизирует автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«В роли кого? Самой большой попрошайки?» — поинтересовалась одна из участниц обсуждения.
«До ноября ещё много времени, и Зе (Зеленскому — М. Р.) ещё нужно дожить как минимум до этого момента», — пишет Екатерина.
«Как же без него-то?» — смеется Аlbertus R.
«У туалета караулить будет?..» — шутит NikaZ.
«Подумать — не значит быть приглашённым», — отметил Никита К.
«Зеля (Зеленский — М. Р.) все так и бегает за Путиным…» — добавила Настя.
«Кто его туда пустит, этого Зеленского? Проходимец!» — отреагировал Kirill C.
«Хочет со взрослыми дядями за одним столом посидеть», — прокомментировал Владимир.
«Там уже есть лакей, куда он собрался?» — пошутил Вова.
«А его туда вообще приглашали? Привык бегать по всем корпоративам», — отреагировала Ира.
«А пустят?» — задался вопросом Евгений.
«Клоуна туда не вызывали. Пусть сидит в своём киевском цирке», — не выдержала Елена М.
«Украину уже взяли в G20? Я что-то пропустила?» — поинтересовалась Elena.
«Великим себя возомнил, почувствовал в ряду великих», — отреагировал еще один участник обсуждения.
«Уже даже будучи президентом страны, Зеленский не может никак перестать мыслить как клоун», — подытожил Константин.