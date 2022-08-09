Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM В Екатеринбурге в переулке Скоростном горят два жилых дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Пожар

Пожар возник вечером 9 августа. Загорелись дома и надворные постройки. Площадь пожара достигла 100 кв. метров.

Тушение осложнено плотной застройкой и жаркой погодой. На месте работают 20 человек и задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 августа крупный пожар тушили на улице Европейской. Его площадь достигла 1050 кв. метров.

Добавим, в 2021 году на территории Свердловской области произошёл 11 361 пожар. По сравнению с 2020 годом рост составил 15,8%. Погибли 312 человек, в том числе 18 несовершеннолетних.