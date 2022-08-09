Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Прибыль американских брендов одежды Ralph Lauren и Michael Kors превысила прогнозы, что указывает на высокий спрос на дизайнерские новинки со стороны состоятельных потребителей, в основном не пострадавших от инфляции, сообщает 9 августа Reuters.

Одежда sdnet01

Рост цен не сильно задел семьи со средним и высоким уровнем дохода, которые продолжают покупать дизайнерские марки, используя средства, сэкономленные во время пандемии.

«Потребители с высоким уровнем дохода тратят деньги на шопинг в такой манере, которая отличается от других периодов инфляции», — рассказала аналитик Jane Hali & Associates Джессика Рамирес.

«У них в приоритете покупки для мероприятий, к которым они возвращаются сейчас после выхода с карантина, и это ставит компании, производящие предметы роскоши, в выгодное положение», — добавила она.

Напомним, что, несмотря на успех в США, акции обеих компаний упали примерно на 3%, поскольку их продажи в Китае остаются низкими из-за повторного введения карантина в связи с пандемией COVID-19.