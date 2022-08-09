Лондон, 9 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Британский актёр и сценарист Бретт Голдстин рассказал о возможной судьбе одного из героев в третьем сезоне популярного сериала «Тед Лассо». Об этом 9 августа пишет Entertainment News.

Кадр из сериала «Тед Лассо» Тренеры футбольного клуба «Ричмонд»

Голдстин заявил, что один из ключевых персонажей, Сэм (Тохиб Джимо), погибнет: «Я давным-давно рассказал Тохибу как умирает его персонаж. По сути, я сказал: «Ты умрёшь от вертолета». Он такой: «О, я попал в на нём в аварию?». И я сказал: «Нет, ты наткнёшься на неподвижный вертолет. Он даже не будет включен, ты просто наткнёшься на него». Однако, как отмечает издание, сценарист шутил, рассказывая эту историю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сериал «Тед Лассо» в 2022 году был номинирован на премию «Эмми» в 20 категориях. Больше количество номинаций получило только шоу «Наследники».