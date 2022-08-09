Москва, , 17:41 — REGNUM Европейские страны рискуют открыто расписаться в национализме. Так и будет, если они запретят представителям целого народа — русским — получать туристические визы, заявила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя предложение к руководству ЕС со стороны эстонского премьер-министра Каи Каллас прекратить давать гражданам РФ туристических виз, Захарова сказала:

«Если они это сделают, хотя бы одна страна ЕС, они моментально распишутся в собственном национализме».

Напомним, накануне, 8 августа, финское руководство заявило, что из-за действий РФ на Украине российским туристам не нужно давать возможность путешествовать по странам ЕС. Со своей стороны Каллас сказала, что туризм по Европе должен стать «привилегией, а не правом человека».

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