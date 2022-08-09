Ярославль, , 17:40 — REGNUM Прокуратура Ярославля выявила нарушения при строительстве дороги на улице Дядьковская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Улица Дядьковская после приемки yarnews.net

Муниципальный контракт на строительство дороги был заключен в августе 2021 года, его стоимость составила 213,9 миллионов рублей. Магистраль строили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ являлось «Агентство по строительству» мэрии Ярославля, подрядчиком — областное АО «Ярдормост». Работы по строительству Дядьковской были окончательно приняты в конце декабря, подрядной организации заплатили 212,2 миллиона рублей.

Однако на следующий год прокуратура совместно с ГИБДД и областной строительной инспекцией организовала проверку сданной дороги и выявила на объекте нарушения.

«В нарушение требований закона и условий контракта на улице Дядьковская установлено наличие провалов и трещин тротуара, изношенность дорожной разметки, отсутствие газонов и крышек колодцев канализационных люков, что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за строительством объекта со стороны заказчика. По данному факту прокуратурой города Ярославля в адрес исполняющего обязанности мэра города внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Как сообщается, на объекте были проведены дополнительные работы, нарушения устранены. Также привлечен к дисциплинарной ответственности представитель заказчика работ — сотрудник муниципального «Агентства по строительству».