Нур-Султан, , 20:22 — REGNUM Сближение с любой из стран в текущей геополитической ситуации несет сплошные минусы для Казахстана. Нур-Султан продолжит вести политику дистанцирования от текущих конфликтов. Об этом 9 августа ИА REGNUMсказал эксперт из Казахстана по безопасности Средней Азии Рустам Бурнашев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению собеседника, на экспертном уровне «сравнение Казахстана с Украиной воспринимаются как попытки вывести страну из состояния дистанцирования от российско-украинского кризиса».

«Соответственно, это может быть расценено как попытка нанести удар по многовекторной политике Казахстана и по системам партнерских отношений, которые наши страны выстроили за 30 лет. Казахстан не готов к такой трансформации отношений. Вовлечь Казахстан в сложившуюся ситуацию пытаются, к сожалению, все внешние силы», — отметил эксперт.

Бурнашев напомнил, что у Казахстана есть экономические связи с Россией и США.

«И те, и другие являются значимыми для страны. В текущей геополитической ситуации нужно, в первую очередь, следовать своим интересам. А они заключаются в том, что нужно дистанцироваться от происходящих событий», — сказал он.

Аналитик уверен, что информационная кампания, которая сопровождает украинский кризис, распространяется и на Казахстан.

«Призывы поддержать ту или иную сторону пытаются разрушить ту нормальность, которую Казахстан выстраивал десятилетиями. Наша страна не получает никаких бонусов, разрушая выстроенные отношения с кем-либо в этой ситуации. Казахстан не хочет оказаться в ситуации «стратегической неопределенности», к которому его подталкивают наши партнеры», — пояснил эксперт.

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